Appel à soutien - Situation de Richard Ngaballa

24 JUILLET 2023

Il y a peu, nous communiquions sur la situation alarmante de Richard Ngaballa. Contraint de fuir le Cameroun en raison de son homosexualité, il s’est vu refuser l’asile par l’État belge, qui a évoqué un manque de preuves de son orientation sexuelle.

Il fait actuellement face à un risque imminent d’expulsion forcée vers le Cameroun, pays où il a déjà subi des tortures et mauvais traitements. Richard a déjà été confronté à une première tentative d’expulsion le vendredi 14 juillet 2023.

La prochaine tentative sera certainement organisée avec une escorte policière, et donc plus difficile à résister.

ICI COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 17 /07/2023.

Alors que tout l’entourage de Richard est au courant de son homosexualité, le CGRA (et via lui, l’État belge) dit ne pas être convaincu. Une décision prise en dépit des risques encourus de prison et de violence à Yaoundé. Une plainte y a pourtant été posée à l’encontre de Richard au sujet de son homosexualité.

Getting the Voice Out se positionne contre toutes formes d’enfermement et contre les frontières. Toute personne devrait avoir le droit de vivre et se déplacer où elle le souhaite. Par conséquent, nous ne reconnaissons pas la légitimité des instances migratoires et d’asile. Cependant, il nous semble important de dénoncer l’absurdité des décisions prises et l’impact que celles-ci ont sur la vie des personnes concernées.

Si vous souhaitez soutenir Richard, vous pouvez écrire au Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) et à l’Office des Etrangers afin de signaler votre indignation face au traitement dont il fait l’objet de la part de l’État belge.

(Plus bas lettre type et adresses des services concernés)

Lettre-type et adresses :

Monsieur le directeur de l’Office des Etrangers, Madame, Monsieur, J

Je vous envoie ce mail afin de vous interpeller sur la situation de Richard Ngaballa, actuellement détenu au centre fermé 127bis. Monsieur Ngaballa a été contraint de fuir le Cameroun en raison de persécutions liées à son orientation sexuelle, et a demandé la protection internationale à plusieurs reprises. Si Monsieur Ngaballa est expulsé au Cameroun, il risque la mort ou la prison. Nous considérons que Richard Ngaballa doit être libéré de toute urgence et recevoir le statut de réfugié en Belgique pour bénéficier de la protection à laquelle il a droit.

Nous vous demandons de procéder à la libération de Richard Ngaballa de toute urgence.

Bien à vous,

À envoyer à :

Centre fermé 127 bis : Accueil : onthaalbis@ibz.fgov.be / T : 02 755 00 00 Service social : 127bis.socialedienst@ibz.fgov.be Service “retour” : 127bis.returnoffice@ibz.fgov.be

:

Office des Etrangers : infodesk : infodesk@ibz.fgov.be / 02 793 80 00 Service “asile, interview et décisions” : asile.interviews@ibz.fgove.be / 02 206 13 72 Freddy Roosemont, Directeur de l’Office des Etrangers – E-mail : bur_presse@dofi.fgov.be – Tél : +32 2 793 80 31 / +32 2 793 80 30 ( FR ) – Fax : 02 274 66 40

:

Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides ( CGRA ) : cgra.info@ibz.fgov.be ( FR ) / cgvs.info@ibz.fgov.be ( NL ) / T : 02 205 51 11 / F : 02 205 50 01

:

Conseil du Contentieux des Etrangers ( CCE ) : Accueil : info. RVV - CCE @rvv-cce.fgov.be / T : 02 791 60 00 / F : 02 791 62 26 Service d’urgence : 02 791 64 01 Greffier : 0478 65 39 77