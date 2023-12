[COMMUNIQUE DE PRESSE] Expulsion vers la Bulgarie d’un demandeur d’asile afghan

Le collectif Getting the Voice Out dénonce l’arrestation et les tentatives d’expulsion d’une personne afghane mineure (ensuite qualifiée majeure par l’Office des étrangers selon un test osseux dont les fondements ont déjà été contestés par des professionnel.les de la santé). Ce Monsieur a introduit sa demande de protection internationale en Belgique. Ayant ses empreintes en Bulgarie, les autorités belges ont décidé d’appliquer le règlement Dublin et lors d’un rendez-vous ultérieur à l’Office des étrangers, il a été arrêté pour être enfermé au centre fermé de Merksplas. Il a déjà subi une première tentative d’expulsion au cours de laquelle il a subi des violences physiques importantes. Une seconde tentative est prévue ce mardi 12 décembre vers la Bulgarie, pays où les violences subies par les personnes migrantes sont dénoncées régulièrement par de nombreuses associations internationales dont Human Right watch.

A. est enfermé au centre fermé de Merksplas et a été violenté lors d’une tentative d’expulsion pour la Bulgarie ce 22 novembre 2023. Celui-ci a été réveillé à 6h du matin et emmené à l’aéroport, pieds et mains menottés. Il a spécifié qu’il ne voulait pas être renvoyé en Bulgarie où les conditions d’accueil des personnes migrantes sont particulièrement déplorables. Il a alors été violenté par l’escorte policière qui « l’accompagnait ». Il a reçu plusieurs coups de coude, a été frappé sur le flan gauche et a reçu un coup au niveau des testicules. Le jeune homme qui présente plusieurs traces de coups sur le corps témoigne « Un agent s’est levé sur mes pieds, avec ses lourdes bottes. Suite à un problème technique l’avion n’a finalement pas décollé et j’ai été ramené au centre fermé. Je suis toujours très choqué par ce qu’il s’est passé ».

Conformément à l’article 3 du règlement Dublin, la Belgique n’expulsait plus vers ce pays, en raison de de défaillances systémiques dans le système d’asile bulgare et les conditions d’accueil des demandeurs. Bien que la situation n’ait pas évolué, la Belgique a décidé depuis plusieurs mois de renvoyer à nouveau des demandeurs de protection internationale vers la Bulgarie en application du règlement Dublin. Les conditions d’accueil inhumaines, le manque de place dans les structures d’accueil, les difficultés d’accès à un avocat, les procédures d’asile défaillantes, les violences policières et les pushbacks sont toujours d’actualité.

En septembre 2023, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] considère qu’une personne transférée vers la Bulgarie « se retrouve dans une situation de dénuement matériel extrême. ». « L’OSAR qualifie les transferts vers la Bulgarie d’illicites et maintient sa position selon laquelle il faut renoncer d’une manière générale aux renvois vers la Bulgarie. »

Il est indispensable que la Belgique se déclare compétente pour le traitement de leur demande, et qu’ils ne soient pas renvoyés vers la Bulgarie où sa vie est en danger, tout comme en Afghanistan.

Deportatie richting Bulgarije van asielzoeker uit Afghanistan : politiegeweld en systemisch geweld in het asielbeleid van Bulgarije.

Het collectief Getting the Voice out keurt deze arrestatie en de eerdere pogingen tot deportatie van deze minderjarige Afghaanse asielzoeker af(volgens de Dienst Vreemdelingenzaken is hij meerderjarig. Dit werd echter vastgesteld aan de hand van bottesten die eerder betwist zijn geweest door mensen die tewerkgesteld zijn in de gezondheidssector). Deze jongen heeft zijn internationale bescherming in België aangevraagd. Aangezien er vingerafdrukken bij hem zijn afgenomen in Bulgarije, besloot de Dienst Vreemdelingenzaken zich te beroepen op de Dublin-verordening. Tijdens een afspraak op de Dienst Vreemdelingenzaken werd hij gearresteerd en vervolgens opgesloten in het centrum van Merksplas. Er werd ook al een eerdere poging gedaan om hem uit te wijzen. Tijdens deze eerste poging werd ook gebruik gemaakt van ernstig fysiek geweld. Een tweede poging tot uitwijzing naar Bulgarije is voorzien morgen ; dinsdag 12 december. Dit keuren wij af. Bulgarije is namelijk een land die meermaals veroordeeld werd voor hun asielbeleid door internationale mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch.

Hij zit opgesloten in het gesloten centrum van Merksplas en was slachtoffer van ernstig fysiek geweld tijdens een poging tot uitwijzing op 22 november dit jaar(2023). Om 6u in de morgen werd hij gebracht naar de luchthaven. Geboeid aan handen en voeten. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij absoluut niet wilt uitgewezen worden naar Bulgarije, aangezien dit land migranten slecht behandeld. Hij werd geslagen door de agent die hem begeleidde naar de luchthaven. Hij ontving meerdere klappen aan de linkerkant van zijn lichaam en in zijn schaamstreek. De jongeman getuigde het volgende hierover : ” Een agent ging op mijn voeten staan met zijn zware botten. Door een technisch probleem is het vliegtuig uiteindelijk niet opgestegen en werd ik teruggebracht naar Merksplas. Ik ben nog altijd erg in shock door wat er gebeurd is.

In lijn met Artikel 3 van de Dublin-verordening, wees België geen mensen meer uit naar Bulgarije, dit omwille van hun mensonwaardig asielbeleid. Hoewel het asielbeleid van Bulgarije sindsdien niet gewijzigd is, zendt België sinds enkele maanden opnieuw mensen uit naar Bulgarije. Hiervoor beroepen ze zich opnieuw op de Dublin-verordening. De onmenselijke opvangcondities, het gebrek aan plaatsen in opvangcentra, de moeilijkheden om toegang te krijgen tot een advocaat, het politiegeweld en de pushbacks blijven ondertussen tot op vandaag bestaan.

In september 2023 verklaarde de Zwitserse vluchtelingenorganisatie(OSAR) dat het uitwijzen van mensen naar Bulgarije ze in een situatie van extreme armoede brengt. OSAR kwalificeert uitwijzingen naar Bulgarije daarom altijd als onwettig.

Het valt niet te betwisten dat België zijn asielaanvraag moet behandelen en dat hij niet mag teruggestuurd worden naar Bulgarije, waar zijn leven in gevaar zou zijn, net zoals in Afghanistan.