Le texte, qui vise à rendre intégralement disponibles en ligne les services administratifs régionaux et communaux, est pointé du doigt par le secteur associatif bruxellois depuis plus d’un an. Ce 10 octobre, une plateforme regroupant plus de 200 associations se mobilise à nouveau.

Les manifestant.es craignent en effet la numérisation complète des administrations, et l’effet discriminatoire de celle-ci : «  Le texte ne garantit pas le maintien ni le développement des moyens de communication hors-ligne (guichets physiques, lignes téléphoniques et courriers papier). Une législation ambitieuse devrait préserver une ville humaine, dans laquelle chacun a accès à ces services  », ont souligné les organisateur.ices dans un communiqué. La manifestation sera suivie d’une interpellation des autorités communales de la Ville de Bruxelles, ainsi qu’à une animation proposée au public sous forme de rédaction d’un «  code numérique alternatif, respectueux des droits, de la santé, de l’environnement et des générations futures  ».

Lutte contre l'ordonnance ''Bruxelles Numérique''

