Action de perturbation des lobbys de l’agro-business

🔴 Le lundi 6 et mardi 7 octobre, une quinzaine d’activistes ont déployé une bannière «  Pesticides are toxic, so is this lobby - Stop Blocking F2F  » devant les bureaux de Bayer, Fertilizers Europe et FoodDrink Europe. Les activistes ont souhaité rappeler la responsabilité de ces organismes dans le blocage de la mise en œuvre de la stratégie européenne «  Farm to Fork  » (F2F) et ont distribué des flyers aux passant·es et employé·es pour sensibiliser aux impacts des activités de Fertilizers Europe et FoodDrink Europe.