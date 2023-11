Action antifasciste – Occupation du congrès du Vlaams Belang

30 novembre - 18h00 - Bruxelles

NIGHT OF RESISTANCE 30th of November

« En solidarité avec la lutte palestinienne, nous montrons à Bruxelles qu’il n’y a pas de paix sans justice et que les voix de la résistance ne peuvent plus être ignorées. » Parce que personne n’est libre tant que nous ne sommes pas tous libres et que l’occupation doit cesser Because no one is free until we...