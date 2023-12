[Projo] Ouassim, Sabrina, Adil, Sourour, Imad, Mehdi, etc. : projection du documentaire de Fabrice Gerard

Classisme / Lutte des classes

Compte rendu du procès des assassins de Sabrina et Ouassim

Près de 6 années et demi après les décès et des batailles juridiques le procès des flics mis en cause dans la poursuite de Sabrina El Bakkali et Ouassim Toumi qui à mené à leur mort s’ouvre le 7 novembre 2023 au tribunal de police de Bruxelles au 63 rue de la régence. Pour mieux comprendre les faits, et le...